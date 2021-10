La situación de Costa Rica en las Eliminatorias Concacaf es muy complicada y deben ganar si o si en alguno de los dos partidos que le quedan de la triple fecha de octubre. La Sele no solo tiene falta de gol, sino que también está muy lejos de tener un rendimiento que ilusione para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Bryan Ruiz, uno de los cabecillas de este combinado nacional, habló en conferencia de prensa y analizó lo que vienen haciendo en estas primeras cuatro jornadas. Pese a ser autocrítico en la parte ofensiva, destacó los puntos altos que viene teniendo la selección tica en lo que va de este octogonal.

“Esta eliminatoria es de las más cerradas que he jugado, ningún equipo ha ganado todos sus puntos en casa, normalmente algunos equipos lo lograban, el que no haya afición al 100% afecta eso, por dicha nosotros vamos a tener algo de afición que nos puede ayudar en ese sentido, y a pesar de los resultados no tan positivos, una victoria mañana nos mete en zona de clasificación”, comenzó declarando el futbolista de Alajuelense.

Y finalizó: “Tenemos que mejorar lo que es la creación del futbol, el volumen de llegadas, somos conscientes y estamos trabajando en eso en lo colectivo y lo individual cada jugador tiene que dar más y poder anotar más goles. En la parte defensiva estamos bien, hemos recibido dos goles, uno fue de penal, estamos conscientes de que todo el equipo está trabajando bien, pero en la parte ofensiva necesitamos más y que necesitamos ganar este partido si o si”.

Solo tres puntos de 12 y un único tanto a favor marcan el horrible presente de Costa Rica en estas Eliminatorias Concacaf. La llegada de Luis Fernando Suárez en lugar de Ronald González parece no haber cambiado el mandar andar y hay que agregarlo los problemas internos por la renuncia de Manfred Ugalde. Deberán cambiar mucho para ilusionarse con llegar a Qatar 2022.