Mundialista y legionario tico se va de su equipo y podría retirarse

La carrera de Johnny Acosta no estaría terminando de la mejor manera para él. Tras un flojo paso en la U Universitarios, club que perdió la categoría en esta temporada, decidió volver al fútbol de la liga India. El defensor jugaba en el Quess East Bengal FC y se destacaba por su buen rendimiento, pero los directivos decidieron terminar el vínculo por "problemas administrativos".

El futbolista que supo representar a la Tricolor en dos mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018, está sin club y podría finalizar su carrera a los 36 años. Sobre su salida del equipo asiático contó en redes sociales: “Cierro un ciclo de mi vida, esta vez un poco diferente. En una gran institución a la que tengo mucho amor y respeto, pero que al final hubo problemas contractuales y salariales que no se cumplieron”.

Johnny Acosta en el Quess East Bengal FC (Mercadorint)

Las intenciones del mundialista son de poder retirarse en su tierra, pero reconoce que no es tenido en cuenta por los clubes de Costa Rica. Su último paso no fue muy esperanzador y no ve posible poder terminar allí su carrera: "Hubo poca ayuda para mi regreso a Costa Rica, donde el club mostró poca disposición y fue apático a mi situación".

Hay que resaltar que Acosta arrancó su carrera en Generación Saprissa, en ese momento llamado Saprisa de Corazaón, que era la filial del club Morado en la segunda división. Pero sus mejores rendimientos se vieron en Alajuelense y Herediano, en esos clubes pudo lograr ser convocado a la competición mundial en dos oportunidades.

Es difícil la posibilidad de que Johnny pueda terminar su exitoso legado futbolístico en tierras ticas y problamente termine todo ahora. La pandemia a complicado cualquier esperanza de volver y podria darle el fin a un rutinario de la selección costarricense que supo pertenecer a las plantillas que marcaron historia.