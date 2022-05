Muchos pensaron que ya había colgado los tacos, pero lo cierto es que un defensor central que estuvo con la Selección Nacional de Costa Rica en Brasil 2014 y Rusia 2018, no piensa en el retiro y espera oportunidad para continuar su carrera a sus 38 años.

Precisamente, hablamos de Johnny Acosta, quien estuvo un tiempo en Estados Unidos con un club de Tennesse en segunda división, sin embargo, en declaraciones al diario La Nación, este zaguero confesó su deseo de jugar los próximos seis meses en algún equipo.

“La prioridad es en Primera, pero sí sale algo en Segunda lo tomo. A mí me encanta el fútbol, me encanta jugar, para eso vine a estar activo por lo menos unos seis meses”, aseveró el experimentado jugador que en su momento jugó en México, Colombia e India.

Acosta agregó: “Como todo futbolista anhelo seguir y si se me diera la ocasión, estaría muy feliz de volver”. Por ahora no hay nada confirmado, pero no es de extrañar que pronto consiga un club para la campaña del Apertura 2022 que arrancará en julio próximo.

Este futbolista en Costa Rica ha vestido las camisetas de Santos de Guápiles, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, U Universitarios, Deportivo Saprissa y Pérez Zeledón, no obtante, destaca su trayectoria con La Sele en eliminatorias y Copas del Mundo.