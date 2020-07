Marco Pappa ya eligió dorsal en Municipal: "Tiene mucho significado para mi"

Marco Pappa es uno de los flamantes refuerzos que tendrá Municipal para la temporada entrante, luego de que el futbolista estampara su firma en los últimos días. Luego del anuncio oficial, realizado por la cuenta oficial de Twitter, una duda se habrá presentado seguramente entre los aficionados: ¿Qué dorsal usará?

La respuesta se encontraba entre dos, con mucha posibilidad. La 16 ha acompañado al chapín a lo largo de su trayectoria, no solo con los rojos sino también en otras entidades donde supo militar. Sin embargo, tampoco podemos olvidarnos de la 10: la usó en varias ocasiones, e incluso fue el último número que vistió como jugador de los escarlatas.

Marco Pappa con la Selección de Guatemala (Foto: Getty)

De todos modos, el propio chapín dejó en claro con cuál tiene mayor afinidad en una entrevista con la prensa del club: "Cuando llegué a Municipal el único uniforme que había era el 16, y en esa época no tenías para escoger. El 16 me trae muy buena suerte, me ha identificado y me gusta. Esperemos que el 16 esté disponinle y así será el de este torneo".

"Ese número tiene mucho significado para mí porque fue mi primer número profesional", comentó. Además, se explayó en ese sentido: "En la Selección lo he utilizado, en el Chicago Fire, en Europa también en su momento. Tengo una casa con el número 16".

Finalmente, explicó también porque prefirió no quedarse con la 10: "Sé que Gambeta (Alejandro Díaz) está usando la número 10. Jamás he sido un futbolista que le quita un número a otro jugador. No me gustaría que me lo hagan a mi, así que no se lo haría a nadie".