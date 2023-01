Marco Pablo Pappa estuvo en prisión los últimos tres años tras ser acusado por violencia contra la mujer, al recobrar su libertad fue contratado por el modesto Deportivo Achuapa de la Liga Nacional de Guatemala, con el que ya ha tenido la oportunidad de disputar algunos partidos amistosos y ha dejado buenas sensaciones, aunque sabe que aún le falta para recuperar su nivel.

“Primero quiero agradecer a la gente que me ha apoyado en las buenas y en las malas. Especialmente a mi familia, a Dios que me está dando la oportunidad de regresar a las canchas. Lo disfruté al máximo. Olvidaba lo que era estar en una cancha de fútbol profesional, escuchar a la afición y volver al fútbol. No tengo palabras para agradecer a Dios por volver a jugar al fútbol, lo que amo hacer”, dijo a Tercer Tiempo.

Acerca del nivel que ha mostrado comentó: “Estamos hablando del alto rendimiento. Definitivamente hay que seguirnos preparando, tengo poco tiempo, pero estoy dando mi máximo esfuerzo. La idea es estar al mismo ritmo de mis compañeros o mejor. Se hizo bien, pero se pueden hacer mejor las cosas. Nos vamos satisfechos de esta cancha”.

“Hay muchas cosas por mejorar, pero lo bueno de tener este tipo de roces internacionales es para lo que viene, el torneo de Liga Nacional. Vamos por un buen camino, el grupo dejó todo en la cancha, definitivamente se cometieron errores, pero para eso está el trabajo que queda en estas semanas para poder mejorar”, finalizó sobre lo hecho por su equipo en un amistoso versus Real España.

Pappa es uno de los mejores legionarios guatemaltecos de la historia tras su destacada participación en el Seattle Sounders, Colorado Rapids y Chicago Fire de la Major League Soccer, además de su paso por el Heerenveen de Países Bajos, así como en Municipal, Mixco y Xelajú de su país.