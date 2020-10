Los memes contra Gerardo Gordillo por los dos penales errados en Motagua ante Comunicaciones por la Liga Concacaf

Ayer, Comunicaciones y Motagua dieron un verdadero show de fútbol por la ronda preliminar de la Liga Concacaf y Gerardo Gordillo fue el triste protagonista. Los Albos iban ganando 2 a 0 a los hondureños y parecía que sacaban el pasaje para los octavos de final, pero se despertaron las Águilas. Los catrachos empataron el encuentro y obligaron a definir por penales, donde terminaron ganando 15-14.

La definición tuvo la particularidad de que se convirtió en la más extensa de la historia de las competiciones de la Concacaf con 36 penales ejecutados. Es el segundo más largo de la historia, por detrás de un partido de la liga argentina. Un récord que tuvo a uno de los jugadores chapines como la gran víctima de las críticas.

Gerardo Gordillo tuvo la mala suerte de fallar los dos penales que le tocaron patear en la definición y las redes sociales no le perdonaron. El experimentado jugador de Comunicaciones definió muy mal en ambas oportunidades, pero una se destacó por lo lejos que se terminó yendo el remate del defensor.

Es claro que lo que le sucedió al defensa chapín no es para nada común. De por si, no es normal que un jugador tenga que patear dos veces en la definición por penales. Pero errar ambos tiros no se ha visto casi y, lamentablemente, le terminó cayendo la culpa de haber quedado afuera de la competición regional.

