Olimpia vs. Victoria: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la fecha 10 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Olimpia vs. Victoria es el partido que iniciará hoy la décima jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. Ambos equipos atraviesan momentos anímicos antagónicos. Los albos están con un semblante más opaco debido a que dejaron pasar dos oportunidades -un empate y una derrota- para escalar a la cima. Mientras que los jaibos llegan llenos de energía luego de dos victorias consecutivas que dejaron atrás una racha para el olvido.

Olimpia vs. Victoria: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se llevará a cabo hoy, sábado 18 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports.

Olimpia vs. Victoria: cómo llegan los locales

Los dirigidos por Pedro Troglio están terceros, con 15 puntos, y no tienen margen de error si quieren escalar hasta la cima, en donde está Motagua con 17. El rendimiento de los albos, luego de un buen inicio, se volvió irregular y los resultados no los acompañaron. En los últimos cuatro juegos sumaron dos triunfos (3-0 vs. Victoria y Platense), un empate (0-0 vs. Lobos UPNFM) y una caída (1-3 vs. Marathón).

Olimpia vs. Victoria: cómo llegan los visitantes

Salomón Nazar revolucionó el presente de la jaiba brava con su arribo. Y desde entonces, ha conseguido dos triunfos impensados en base al rendimiento y, en consecuencia, al ánimo del equipo. Estos se dieron ante Marathón (1-0) y Platense (4-1), cortando una seguidilla de seis derrotas. "Aquí no hay de genialidades, esta es una propuesta de ellos (el plantel). Han querido sacar adelante al equipo y los hemos animado a que pongan en pleno sus conocimiento y sus capacidades", dijo Nazar.

Olimpia vs. Victoria: último partido entre ambos

El último enfrentamiento entre ambos data del 28 de agosto, en un juego por la fecha 6 del presente Apertura. Aquel día, Olimpia venció 3-0 a Victoria con goles de Chtistian Altamirano (4'), Yustin Arboleda (16') y Jerry Bengston (78').