Pedro Troglio dedicó unas palabras a Fabián Coito

La Selección de Honduras ha estado en medio de varios rumores en los últimos días, luego que no consiguiera los resultados esperados en las primeras jornadas de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, por lo que se ha dudado del trabajo de Fabián Coito y han sonado varios nombres que lo podían suplir, entre ellos Pedro Troglio.

Troglio habló en conferencia de prensa previo al partido de Olimpia versus Marathón, donde dejó claro que no quiere que se le vincule como candidato a dirigir a la H, porque es amigo de Fabián Coito y no sería lo correcto, no esconde su deseo por entrenar a una selección, pero con lo que respecta a los catrachos queda descartado.

“No tengo nada que ver. Soy amigo de Fabián Coito, creo que está haciendo un gran trabajo. A ver… yo les digo, vamos a jugar bien y ganar, pero cuando no ganas pasas a ser una porquería y esos son los mismos futbolistas que clasificaron a los Olímpicos, han hecho una buena Copa Oro, han ganado partidos importantes y de cierto nivel”, dijo Troglio al ser preguntado si se le había contactado para entrenar a Honduras.

“En un futuro, claro que me gustaría dirigir a una selección porque disputé un Mundial como jugador y sería bueno dirigir uno como entrenador, pero no de un equipo en especial. Hoy como técnico de Olimpia tengo que apoyar a un técnico que está haciendo un gran trabajo y que también reconozco que cuando se pierde hay que aguantar las críticas”, agregó.

Por último, Troglio aplaudió a la Fenafuth por apostar para que Coito termine el proceso porque Honduras aún tiene posibilidades de clasificar. “Se le puede ganar los dos de local, así que es un momento de apoyar, hagamos fuerzas para que se clasifique”.