José del Valle: "Chucho López es y se siente mexicano"

En una charla exclusiva para Fútbol Centroamérica, José del Valle charló de todo un poco en relación al fútbol guatemalteco y de la región en general. En medio de la misma, el periodista de ESPN tuvo tiempo para tocar nuevamente el tema de 'Chucho' López como nuevo futbolista de la Selección Nacional de Guatemala. Según Del Valle, los países tienen que hacerse cargo de su propia producción de futbolistas, entendiendo que puedan haber excepciones.

"Habría que analizar caso por caso las líneas generales. Estoy a favor que los países compitan con futbolistas nacidos y hechos en sus países, porque más allá de que el reglamento lo permite, termina siendo una cortina de humo. Si mañana Guatemala clasifica a un mundial con gente de origen brasileño, argentino, o mexicano, realmente el fútbol de Guatemala creció? ¿Realmente es la representación del deporte en nuestro país?", empezó diciendo.

"Para mi no. Entiendo que las cuestiones legales lo permitan, pero desde el punto de vista deportivo la selección es una extensión de la patria, con jugadores que claramente represente al ciudadano de ese país", agregó. Seguido a ello, profundizó más en relación al tema de Antonio de Jesús López, futbolista del América que, con sangre guatemalteca, optó por defender a la azul y blanco.

"Chucho López es muy bueno y tiene calidad para estar de sobra en Guatemala, pero él se siente mexicano y es mexicano. Termina vistiendo la camiseta de Guatemala porque México no le dio la oportunidad, y termina aprovechando el doble pasaporte para cumplir un sueño personal de llegar a una selección y el día de mañana quizás llegar a una Copa del Mundo", enfatizó.



"Si el tuviera en su mano dos convocatorias simultaneas, una del Tata Martino y otra de Amarini Villatoro, en la cabeza de Chucho no habría espacio para el debate, su respuesta sería México. Entonces la pregunta para el aficionado es si se sienten contentos de que un jugador que no se siente guatemalteco o tan guatemalteco como ellos represente a su selección. Para mí no, pero es un debate abierto", concluyó.