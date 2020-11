José del Valle: "Es una lástima que al Pescadito Ruiz no se lo aproveche"

En una platica exclusiva para Fútbol Centroamérica, José del Valle charló largo y tendido sobre temas relacionados al fútbol centroamericano. En ella, el periodista guatemalteco de Espn no pudo tocar el tema de su compatriota Carlos el "Pescadito" Ruiz, emblema del fútbol chapín que hoy no forma parte del proyecto deportivo de FEDEFUT comandado por Gerardo Paiz.

Según Del Valle, el ex jugador del Municipal, Galaxy, y Puebla, entre otros, debería formar parte de la dirección deportiva del fútbol de Guatemala: "Si, yo creo que esa sería una muy buena pregunta para el presidente de la federación y todos los directivos. Yo siempre pienso que la gente de futbol tiene que estar al frente de los proyectos deportivos", empezó diciendo.

Seguido a eso, el periodista profundizó, haciendo hincapié al que el dirigente es necesario, pero solamente en lo administrativo: "El directivo es importante porque ellos desde lo administrativo quizás están mejor preparados que muchos futbolistas, hoy el deporte es un negocio por lo cual es importante tener gente con ese back round y ese tipo de preparación" agregó.

"Sin embargo, al ahora de decir quien va ser el entrenador a la hora de planear una concentración a la hora de elaborar un proyecto integral de fuerzas básicas, ahí si me parece que tenga que haber gente de fútbol. Es una lástima que al Pescadito Ruiz no se le aproveche, porque al día de hoy es y sigue siendo el mejor futbolista de Guatemala en su historia. Me parece que es un tipo que tiene muy buenas ideas y puede aportar mucho", concluyó.