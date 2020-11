Tauro vs. Forge: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de hoy por los octavos de final de la Liga Concacaf 2020

Tras culminar la ronda preliminar de la Liga Concacaf, Tauro y Forge le darán inicio hoy, 3 de noviembre, a los octavos de final del certamen (junto con el cruce entre Marathón y Antigua). El partido será más que atrapante, y aquel que salga airoso deberá enfrentar a un rival caribeño en la próxima etapa (Waterhouse de Jamaica o Arcahaie de Haití).

Tauro vs. Forge: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El duelo se llevará a cabo hoy, martes 3 de noviembre, desde las 20 horas de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Se podrá ver por Fox Sports 2 y TUDN en Estados Unidos; mientras que TSN será la señal para Canadá. El juez principal, finalmente, será el estadounidense Nima Saghafi.

Tauro vs. Forge: Cómo llega el local

Tauro clasificó de manera directa a los octavos de final, y su presente en el Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol no podría tener un calificativo que le haga justicia, ya que apenas van dos fechas de la misma. En ambas, de todos modos, terminó con un empate (1-1 vs. Árabe Unido y 2-2 vs. Alianza).

Tauro vs. Forge: Cómo llega el visitante

Forge, a diferencia de Tauro, si tuvo que disputar la ronda preliminar. En la misma, doblegó en El Salvador a Municipal Limeño, por 2-1. En la finalizada Canadian Premier League, Forge FC se consagró campeón, perdiendo solo un encuentro en toda la temporada (3-2 vs. York 9 fuera de casa).

Tauro vs. Forge: Último partido entre ambos por Liga Concacaf

Será el primer partido entre ellos en toda su historia por la Liga Concacaf. Además, será la segunda presentación de Forge en el certamen continental, mientras que Tauro ha participado en todas (salvo la primera edición) e incluso llegó a semifinales dos años atrás (cayó en esa etapa ante Motagua).