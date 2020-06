Hoy, hace seis años, Michael Umaña recordó histórica clasificación tica

Un de los partidos más importantes en la historia del fútbol costarricense, fue aquella vez cuando los centroamericanos vencieron en la tanda de penales a Grecia, en el Mundial de Brasil 2014. Lo que significó que por primera vez en todas sus participaciones mundialistas, los ticos avanzaran entre los mejores ocho del mundo.

Hoy, se cumplen sesis años de aquel episodio y para ello, Michael Umaña confesó lo emotivo que fue para todos aquel episodio. Resaltando además que luego de recibir ese gol a última hora por parte de los europeos y llevar el partido a la defición desde los once pasos, Umaña fue el encargado de ejecutar ese penal decisivo y darle la clasificación a su país.

Foto: Gettyimages

"Fue un momento muy tenso para mí, iba nervioso, la caminata se me hizo súper larga, iba pensando en la responsabilidad que tenía, era escribir historia y no podía fallar. Era una oportunidad valiosísima después de tanto que luchamos, no había posibilidad para defraudarlos. Pensaba en mis hijos, mi familia, era algo tan importante para mí donde sabía podía quedar de por vida en la historia del fútbol", declaró el jugador en una entrevista para ESPN.

Y una vez que el balón traspasó la línea final de gol, el defensa central quien hoy es jugador del Comunicaciones del fútbol de Guatemala, señaló sus sensasiones exactas de que con esa ejecución desde el punto del penal, quizás estaba marcado uno de los goles más importantes para su carrera y para su país.

"Es algo inexplicable, no lo puedo describir porque fue tanta la alegría y emoción. Aún no puedo ilustrar lo que sentí porque mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo como que volaba. Es una sensación como hasta de susto, impresionado, de todo un poco. Pero sí muy feliz por tanta cosa que encerraba y sabía que todo un país estaba contento por vivir ese momento que nos marcó”, finalizó Michael Umaña, recordando aquel episodio histórico para Costa Rica en una Copa del Mundo.