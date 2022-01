Si bien este mercado de pases ha estado bastante movido, todavía hay varios jugadores costarricenses que no han fichado por ningún club.

El mercado de fichajes sigue moviéndose con intensidad pero para algunos la situación no ha estado tan favorable. Son varios los jugadores de Costa Ricaque actualmente se encuentran sin equipo por diferentes razones. Unos en el exterior en donde sus clubes tomaron la decisión de no renovarles el contrato y otros en la misma situación pero desde tierras costarricenses. En esta oportunidad desde Fútbol Centroamérica repasaremos a los futbolistas más importantes que al día de hoy, no saben en dónde jugarán en este 2022.

Jugadores ticos sin equipo

Waylon Francis - Columbus Crew Soccer

El defensor de 31 años de edad que se desempeña como lateral izquierdo actualmente se encuentra sin equipo debido a que tras finalizar su contrato con el Columbus Crew Soccer Club de la Major League Soccer, el equipo tomó la decisión de no renovarle el contrato. Llegó en el 2019 al club disputando 39 encuentros. No marcó ningún gol.

Francisco Calvo - Chicago Fire

A sus 29 años de edad el defensor costarricense desde que llegó al fútbol de Estados Unidos en 2017 defendió las camisetas del Minnesota United y el Chicago Fire. Registrando 10 anotaciones para un total de 122 partidos y esto lo transforma en uno de los costarricenses más determinantes y constantes de los últimos años en el balompié de la máxima categoría de los Estados Unidos. Hace unas semanas el Chicago Fire decidió no renovarle el contrato y se especula que el centroamericano pueda ir a Colombia.

Michael Umalla - Santos de Guápiles

Con 39 años de edad y siendo el Santos de Guápiles su último equipo tras ficharlo el 15 de junio de 2021, el histórico defensor costarricense ahora se encuentra sin equipo y no hay rumores sobre quién pudiera ser su nueva casa al menos por un contrato de un año. Cerca de los 40, es posible que Umalla pueda tomar la decisión de retirarse de las canchas.