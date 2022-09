Desde aquel 4 de junio de 2004, fecha en la cual debutó con la Selección Mayor de Costa Rica goleando 5-1 a Nicaragua, Michael Umañana construyó una carrera tan extensa como exitosa en la 'Sele'. En el medio pasó de todo: ganó dos Copas de Naciones Uncaf, una Copa Centroamericana, jugó cinco Copas Oro, cuatro eliminatorias y clasificó a tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Sin embargo, pese a que tenía la ilusión a flor de piel, no tuvo la chance de redoblar la apuesta y vivir un último gran momento en una cita mundialista, tal como aquel penal ante Grecia en 2014 que metió al país por primera vez en los cuartos de final. El técnico de ese entonces, Óscar Ramírez, lo dejó fuera de Rusia y Umañana cerró de forma definitiva su etapa con la 'Tricolor'.

Por eso, cuando se le consultó por la despedida de Bryan Ruiz, el zaguero habló a corazón abierto: "Después de estar tantos años en la Selección es difícil, así ha sido con Bryan y muchos jugadores que se merecen una despedida digna por todo lo que han hecho. Yo me despedí pensando en otra cosa, pero al final ese es el sentimiento. Decirle adiós a esa camiseta cuesta y más después de tantos años amándola a muerte".

Umaña, quien estuvo durante la presentación de la camiseta que Costa Rica exhibirá en Qatar 2022, ahondó más en el tema y expresó cuál hubiera sido su final soñado: "Es un momento difícil y duro, a mí me tocó despedirme con la sensación de no ir a un Mundial, después de 16 años de estar en la Selección, de cuatro eliminatorias y me hubiese encantado cerrar mi carrera en la 'Sele' con un Mundial. La verdad, lo digo abiertamente: me parece que lo merecía, pero pasó de otra manera".