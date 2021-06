Eliminatorias Concacaf: VER AQUÍ partidos de fútbol de hoy 5 de junio

Hace algunos días atrás comenzó a jugarse la fecha 3 de la fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Hoy continúan los encuentros y habrá dos protagonistas centroamericanos en los partidos para la clasificación a la competición internacional. El Salvador y Panamá tendrán dos duelos definitorios.

Los canaleros ganaron los dos primeros partidos de su grupo y definirán su clasificación ante Anguil y República Dominicana. Ayer recibió al buena noticia de que los dominicanos no pudieron ganarle a Bahamas y una victoria los deja con un pie adentro de la clasificación. Por el otro lado, la Selecta sufrió un tropezón a empatar contra Montserrat. La buena noticia es que quedan dos rivales accesibles Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua & Barbuda.

Panamá vs Anguila:

El encuentro se disputará hoy, sábado 5 de junio, desde las 19 horas de Panamá en el Estadio Nacional Rod Carew. El mismo puede verse por ESPN Play en todo Centroamérica, así como también Nex en Panamá y Tigo Sports Guatemala en territorio chapín. Desde Estados Unidos, finalmente, se puede sintonizar en Telemundo Deportes y Paramount+.

Anguila le cedió su localía a Panamá por restricciones de su gobierno. (Fepafut)

El Salvador vs. Islas Vírgenes de Estados Unidos:

El encuentro se disputará mañana, sábado 5 de junio, desde las 17 horas de El Salvador en el Bethlehem Soccer Complex de Saint Croix. El mismo puede verse por ESPN Play en todo Centroamérica, así como también TCS Go y Canal 4 para El Salvador. Desde Estados Unidos, finalmente, podrá verse por Universo Now; Telemundo Deportes y Paramount+.

El Salvador está obligado a golear para dejar atrás el empate ante Montserrat. (Fesfut)

Los otros encuentros de la fecha son Islas Turcas y Caicos vs. Haití (13:00 de Centroamérica), Bahamas vs. Trinidad y Tobago (15:00 de Centroamérica), Islas Vírgenes Británicas vs. Curazao (16:00 de Centroamérica) y Aruba vs. Canadá (18:00 de Centroamérica)-