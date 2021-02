Kobe Foster: de nacionalidad hondureña, estadounidense y guatemalteca deberá tomar una decisión

Kobe Foster, futbolista con ascendencia guatemalteca y hondureña, se ha unido a la lista de los jóvenes jugadores que comienzan a aparecer en el radar para representar a alguna selección de Centroamérica siempre y cuando exista dicha posibilidad. Sin embargo, en esta oportunidad, Kobe habría descartado representar a la selección de Honduras en el Preolímpico.

Es importante resaltar que Kobe Foster con 18 años ya fue capitán de la selección Sub-18 de Estados Unidos en la Copa del Mundo, pero luego de esto se le notificó su no convocatoria para la selección Preolímpica de Estados Unidos. Esto llevo a pensar al jugador y su entorno, ven con mucha dificultad que sea llamado a la mayor de USA.

Sin embargo, el padre de Kobe Foster también se pronunció al respecto de esta situación. "Kobe fue convocado por Fabián Coito a la Sub 23 sin ningún compromiso, pero su equipo no lo dejó venir. Lo que se buscaba era saber cómo se sentía estando con la Selección". Y mencionó que el jugador no le ha cerrado las puertas a Honduras. A pesar de no poder estar en el Preolímpico.

Ante esta situación, no es descabellado pesar que Guatemala podría también meterse en la pelea por Kobe Foster de representar a los chapines. Descartado por Estados Unidos y no pudiendo asistir al Preolímpico con Honduras, tal vez podría darse una oportunidad con los dirigidos por Amarini Villatoro.