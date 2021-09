Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: los partidos de este sábado 4 de septiembre y cómo verlos en Centroamérica

El sábado 4 de septiembre continuará la triple fecha FIFA de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 en distintas partes del planeta. El jueves 2 comenzaron el Octagonal Final en el caso de CONCACAF y los encuentros clasificatorios de la AFC (Asía) Y CAF (África), que se suman a las ya iniciadas Eliminatorias de la CONMEBOL y UEFA. Sin embargo, el sábado sólo habrá acción de esta última confederación.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

La fecha 5 comenzará el sábado para varios grupos. El primer partido del día será Chipre vs. Rusia, por el Grupo H, a las 7 AM (8 de Panamá); el único en disputarse en ese horario. Más tarde, por el Grupo A, Irlanda recibirá a Azerbaiyán y Serbia hará lo propio con Luxemburgo. En el Grupo D, Finlandia se enfrentará a Kazajistán y Ucrania chocará con Francia. Por el Grupo G, Letonia jugará con Noruega. Y Malta visitará a Eslovenia por el Grupo H. Estos cinco cotejos iniciarán a las a las 10 AM (11 de Panamá).

Más tarde, a las 12:45 PM (13:45 de Panamá), habrá más partidos del Grupo F: Islandia - Dinamarca, Israel - Austria y Escocia - Moldavia. Los dos juegos restantes del Grupo G, Gibraltar - Turquía y Países Bajos - Montenegro, se darán también en este horario. Y, finalmente, el Grupo H contará con un juego en la misma situación: Eslovaquia - Croacia. La totalidad de los encuentros del día se podrá ver en Centroamérica por Sky HD.