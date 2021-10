El lunes 11 de octubre seguirá perpetuándose la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 a lo largo y ancho del mundo. Las de África (CAF) se reanudaron primero, el miércoles. Y luego le llegó el turno a las de Asia (AFC), América (CONMEBOL y CONCACAF) y Europa (UEFA) a lo largo del jueves.

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Luego de la final de la Nations League, en la que Francia sacó su boleto para Qatar al vencer 2-1 a España, la actividad por eliminatorias seguirá su curso con once partidos repartidos en dos turnos pertenecientes a la fecha 8. Todos ellos podrán verse por Sky Sports en Centroamérica y puntualmente por ESPN en Honduras.

7 AM: Chipre-Malta (Grupo H).

12:45 PM: Bielorrusia-Rep. Checa, Estonia-Gales (Grupo E), Letonia-Turquía, Países Bajos-Gibraltar, Noruega-Montenegro (Grupo G), Crocia-Eslovaquia, Eslovenia-Rusia (Grupo H), Islandi-Liechtenstein, Macedonia-Alemania y Rumania-Armenia (Grupo J).

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos