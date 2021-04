La razón por la que Joel Campbell se perderá la vuelta ante Toronto en Concachampions

Se definen los partidos de vuelta por los octavos de final de la Concachampions. En esta oportunidad, sobre la mesa está el encuentro entre el Toronto (Estados Unidos) ante el Club León (México) que se disputará mañana miércoles 14 de abril. Es importante resaltar que en el partido de ida ambos igualaron (1-1) y que los estadounidenses están obligados a buscar el resultado para tratar de quitarle la leve ventaja que tienen los mexicanos. Sin embargo, el centroamericano Joel Campbell no será de la partida.

La MLS está a punto de comenzar a partir de este mes luego de un año bastante complicado debido al COVID-19, pero ya con las vacunas aplicándose en los Estados Unidos, el conjunto del Toronto buscará seguir avanzando en esta Concachampions. Mientras tanto, en la Liga MX, el Club León a falta de pocas fechas de la temporada regular, sigue buscando su boleto a la Liguilla.

¿Qué pasó con Joel Campbell?

El atacante costarricense del León no estará disponible para este partido de vuelta ante Toronto producto al partido que jugó con la Selección de Costa Rica ante Bosnia el pasado 27 de marzo en amistoso internacional. Y las reglas de Estados Unidos tiene unas reglas muy claras que cuarentena para cada persona que haya estado en uno de estos países prohibidos por el COVID-19 deberá pasar una cuarentena de 14 días en estricto aislamiento.

Dicho tiempo todavía no se cumple para Joel Campbell, por ende no podrá estar disponible para esta definición. Esto lo confirmó el propio futbolista par ESPN. La norma del Gobierno de Estados Unidos es muy clara en donde marca que visitantes que hayan estado hace sesenta días en un país que no pertenezca a la Unión Europea deberán guardar cuarentena.

El camino de los octavos de final en Concachampions / Foto: Concacaf

Joel Campbell había destacado en el encuentro de ida donde ninguno pudo sacarse la ventaja (1-1) y ahora el conjunto mexicano deberá tratar de avanzar hacia los cuartos de final de esta Concachampions sin el centroamericano y jugando como visitante.