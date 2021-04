La situación de los legionarios en México a falta de cinco jornadas para la Liguilla

La temporada regular del Torneo Clausura 2021 en México está llegando a su final cuando todavía falta por definir las últimas cinco jornadas para conocer a los 12 equipos que clasificarán a la Liguilla. Los centroamericanos: Antonio López, Gabriel Torres y Joel Campbell han disputado un nuevo torneo azteca y los tres viven escenarios muy distintos. Tanto individual como en conjunto en sus equipos respectivamente. A continuación repasaremos cuál es la situación de cada uno de ellos.

Tan solo en cinco partidos definirán el futuro de los centroamericanos, unos con un boleto ya asegurado para la Liguilla mientras que otros todavía no lo consiguen y no querrán perderse la gran fiesta del fútbol mexicano en una nueva Liguilla en un año todavía atípico debido a la pandemia del Coronavirus que también ha golpeado al fútbol azteca. Para Centroamérica, siempre es importante ver a sus representantes destacar en el exterior y llegar a las instancias finales.

Antonio López - Club América

Tal vez es la posición más favorable de todos los centroamericanos. El guatemalteco Antonio Chucho López defendiendo la camiseta del América ya tiene un boleto asegurado para la Liguilla. Ubicado en el segundo puesto de la tabla general, los americanistas registran 31 puntos, 10 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El chapín por su parte, ha disputado siete partidos, distribuidos en 263 minutos. Sin goles ni asistencias, pero con una regularidad que tampoco se esperaba en esta temporada con las Águilas bajo la conducción de Santiago Solari.

Tabla de posiciones de la Liga MX del Torneo Clausura 2021

Joel Campbell - Club León

El atacante costarricense Joel Campbell, está buscando defender el título obtenido el torneo pasado con el Club León, siendo uno de los jugadores determinantes en las semifinales y en la final para su equipo. Sin embargo, esta temporada las cosas no han salido de la mejor manera. De menos a más. Ubicados en la novena casilla con 14 puntos, no tienen nada asegurado para la Liguilla. Ya que quien marcha de último, como Juárez, tiene chances a falta de cinco jornadas. Campbell en lo individual ha registrado 22 encuentros, distribuidos en 909 minutos disputados. Sumando un gol y todavía no marca asistencias.

Gabriel Torres - Pumas de la UNAM

Uno de los fichajes más importantes para los Pumas esta temporada, fue la llegada del panameño Gabriel Torres para reforzar el ataque del conjunto Universitario. Sin embargo, no ha sido la campaña esperada para los Pumas. Ubicados en la decimotercera posición con 13 unidades, a falta de cinco jornadas, los Universitarios esperan poder ingresar a la lista de los 12 pirmeros. Gabriel Torres ha registrado una anotación que le convirtió a las Chivas de Guadalajara en la fecha ocho. Hasta ahora, Pumas solo registra tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.