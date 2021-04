Yustin Arboleda de Olimpia se disculpó por la entrada desafortuada sobre Antonio López

Uno de los protagonista en la clasificación del América sobre el Olimpia a los cuartos de final de la Concachampions, fue el colombiano Yustin Arboleda, luego de generarle una fuerte patada a Antonio Chucho López que lo mandó directo al hospital. Acción que generó mucha indignación a través de las redes sociales, luego de que el video de esta entrada desmedida llegara a los ojos del mundo.

Además que las noticias no sería nada positivas cuando se conoció que el parte médico del América a través de todas sus plataformas dio a conocer que el diagnóstico del chapín, Antonio López, fue una fractura de peroné la cual requirió de intervención quirúrgica y lo dejará fuera de los terrenos de juego por varios meses.

Yustin Arboleda en medio de toda esta situación, quiso expresar a través de su cuenta oficial de Twitter lo que sentía al respecto y dejó muy claro que jamás tuvo intención de hacerle daño a algún compañero. Deseándole una pronta recuperación a Antonio Chucho López.

Yustin Arboleda ofreció disculpas / Foto: Twitter Yustin Arboleda

"Quiero ofrecer públicamente una disculpa por la desafortunada lesión del colega de profesión del club América. Nunca fue mi intención causar la lesión, deseo una pronta recuperación y que pueda estar pronto en las canchas", expresó Yustin Arboleda a través de las redes sociales.

Además, su entrenador Pedro Troglio también dejó claro luego del partido, que esta acción no fue intencional. "No hablamos de pegar patadas. Cuando enfrentas a un equipo como América con una velocidad increíble, pasa esto. Lamentablemente a veces llegamos tarde y a golpear, la lesión es un accidente, sobre Arboleda hubo una similar en el primer tiempo y tuvo suerte de no ser lesionado", comentó el entrenador argentino para quitar cualquier tipo de polémica.