Este miércoles se oficializó uno de los fichajes más impactantes en el presente mercado. Se trata del mexicano, Héctor Herrera, el actual futbolista del Atlético de Madrid fue traspasado al Houston Dynamo de la MLS con un precontrato hasta la temporada 2024, con opción de renovar por una campaña más.

La incógnita que ha nacido entre los panameños, es si el popular HH sería compañero de Adalberto Carrasquilla en la medular o llegaría para que el Dynamo se deshaga del canalero. A pesar de que el entrenador Paulo Nagamura utilice tres volantes en el centro del campo, es posible que el mexicano llegue para reemplazar a alguno de los que ocupa dicha posición.

No obstante, debemos recordar que el contrato de Coco culmina el 30 de junio del presente año, misma fecha en la que arriba Héctor Herrera al conjunto de Houston. Tras ello, el panameño deberá regresar al FC Cartagena de España (dueño de su ficha) o renovar su contrato con el equipo de la MLS en caso de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Ante esta situación, es posible que Herrera llegue en lugar del canalero, tomando en cuenta que la institución debe asumir los salarios.

Por su lado, Carrasquilla se fue ganando un puesto en el equipo titular de Tabare Ramos, ex técnico del Dynamo. A pesar de que el centrocampista no figuró en el once inicial en distintas ocasiones, cuando ingresó, logró marcar diferencia dentro del terreno e incluso anotó uno que otro gol.

En la actualidad, a Coco se le considera uno de los mejores volantes de Concacaf y en distintas ocasiones ha recibido elogios por la prensa internacional. Por ello y por su corta edad, nace la pregunta "¿debe Carrasquilla marcharse a Europa?" La respuesta de muchos comunicadores panameños ha sido un sí rotundo.