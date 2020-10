Apertura 2020 de Costa Rica: Así quedaron las tablas de los grupos tras la décima jornada de la Liga Promérica

Este fin de semana se jugaron algunos partidos de la décima jornada del Apertura 2020. Esta fecha tuvo la triste particularidad de que varios encuentros fueron suspendidos por casos positivos de coroanvirus en ciertas plantillas. Todos los partidos del Grupo A no se disputaron por futbolistas que tuvieron Covid-19.

¿Cómo quedó el Grupo A?

Alajuelense ante Pérez Zeledón no se jugó debido a que 11 jugadores del Manudo dieron positivo en coronavirus. Algo similar sucedió en Municipal Grecia contra Herediano, el partido se iba a disputar el sábado, pero el viernes detectaron a 8 infectados dentro de la plantilla de los griegos. Santos de Guápiles aisló a sus deportistas por un caso confirmado y pospusieron su duelo contra Guadalupe. De esta manera, la tabla no sufrió ninguna modificación.

La tabla del Grupo A en lo que va del Apertura 2020. (Unafut)

¿Cómo quedó el Grupo B?

Saprissa arrancó la jornada con la gran posibilidad de ganar y así subirse, por primera vez, a la cima del Grupo B. Pero los Morados se tropezaron con un duro Limón FC que le terminó ganando 1 a 0 de local. Cartaginés dejó atrás la derrota contra Jicaral y logró vencer 2-0 a Sporting. Por último, Jicaral y AD San Carlos no se sacaron ventaja. De esta manera, los Brumosos se alejan de sus escoltas y los limoneros queda a un solo punto del Sapri.

La tabla del Grupo B en lo que va del Apertura 2020. (Unafut)

Finalizó una fecha muy particular que no contó con la mitad de los partidos. Veremos como avanzan los casos en la semana y así determinar cuando podrán volver a jugar todos. Además, la Unafut deberá lograr reprogramar estos encuentros que no se jugaron por los contagios en los clubes.