Peña: “A veces me critican, pero nunca me han visto con una bebida en la mano”

El centrocampista mexicano Carlos El Gullit Peña charló con Bola VIP México, en donde trató varios temas, pero sin duda era un hecho que daría su punto de vista sobre las críticas que ha recibido en los últimos años, acerca de las noticias sobre su problema de alcoholismo, que le ha hecho tener una debacle en su carrera y que el futbolista no dudó en aclarar.

“A veces es muy fácil apuntar o señalar, es muy fácil esconderse atrás de un celular y hablar de todo o hacerlo sin evidencia. Muchas veces dicen cosas de mí sobre el alcohol, pero nunca me han visto con una bebida en la mano, he tenido bajones en mi carrear, pero también he tenido buen nivel y he ganado títulos”, resaltó el Gullit.

“Hay buenos reporteros que hacen su trabajo, pero a veces la gente se olvida que nuestro fuerte es el futbol, se interesan más por la vida privada que de lo demás y que ellos mismos. Aunque es parte de esto, me siento tranquilo y feliz por la vida que he vivido, tengo a mis seres queridos y soy un privilegiado”, agregó.

“Algunos directivos se preocupan por ti como persona y saben lo que podes dar a un equipo. Hay otros que no confían en mí por todo lo que ha salido, pero yo no me escondo a eso, no somos perfectos, todos hemos cometido errores, pero el que sabe entender y salir adelante es el que vale”, finalizó Peña.

Carlos El Gullit Peña acaba de dar a conocer que no seguirá jugando para FAS de El Salvador y ahora será parte de Antigua GFC de Guatemala, previamente defendió los colores de: Pachuca, León, Chivas, Necaxa, Cruz Azul, Correcaminos (México), Rangers (Escocia) y GKS Tychy (Polonia).