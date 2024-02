La victoria del Real Estelí por 2-1 ante el América de México, en el marco del duelo de ida de la primera ronda de la Concachampions 2024, ha marcado todo un hito en la historia del fútbol nicaragüense. Fue la primera ocasión en que una institución de esas latitudes derrotó a otra azteca, por lo que múltiples comentarios han aflorado tanto en redes sociales como en diversos medios de comunicación.

Uno de los detalles más llamativos del compromiso ha sido la ejecución del penal que devino en el 1-0 parcial en favor de los pinoleros, cuando apenas transcurrían cinco minutos de juego. Byron Bonilla, con la presión de tener a sus pies una clara oportunidad de aventajar a los suyos, decidió picarla. Lo que usualmente se conoce como “pegarle a lo Panenka”.

Respecto a esa decisión fue consultado el ex Saprissa en la zona mixta, cuando las sensaciones de un triunfo que se marcará a fuego en el balompié nica estaban a flor de piel. “Creo que estoy loco, me gusta hacer las cosas diferentes, eso me ha caracterizado“, expresó primeramente el extremo por izquierda, en citas reproducidas por La Prensa.

Lejos de ser algo espontáneo, el atacante confesó que fue algo premeditado y que incluso lo venía hablando con un compañero: “Ya lo tenía pensado hacerlo así. Se lo comenté a Bancy (Hernández) que si me tocaba lo iba a tirar así. Nunca dudé. Para confirmar mi seguridad en el momento, estaba Bancy cerca del punto de penalti y le comenté nuevamente que lo iba a tirar así y solo me sonrió“.

A pesar de lo mencionado, señaló: “Llevaba más de cinco meses que no lo práctico al centro, hasta hoy me acordé que lo podía hacer así“. Finalmente, en cuanto a la decisión de que sea él quien pateara el penal, esgrimió: “Creo que el equipo me conoce y me apoya. Me tocó a mí hacerlo porque Harold (Medina) no estaba en el terreno. Gracias a Dios entró que es lo importante“.

Según La Prensa, se trata de la tercera ocasión en que el nacido en Granada decide patear “a lo Panenka”. La primera fue ante Dominica en 2019, por la Liga de Naciones de la Concacaf; la segunda, en tanto, fue en un contexto también muy recordado: en el triunfo ante El Salvador de 2022, el primero en la historia ante los cuscatlecos.

Real Estelí volverá a verse las caras ante el América el próximo jueves 15 de febrero desde las 9:15 PM de Centroamérica, en el Estadio Ciudad de los Deportes del distrito federal. El Tren del Norte precisa no perder (o hacerlo pero por la mínima y desde el 3-2 en adelante, con el 2-1 enviando la llave a los penales) para poder concretar la hazaña.