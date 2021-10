Mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Motagua vs. Victoria, que cerrarán hoy la fecha 12 del Apertura 2021 de Honduras.

Motagua vs. Victoria: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el juego de hoy por la fecha 12 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Esta tarde, Motagua y Victoria se enfrentarán en el último partido de la fecha 12 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. Las águilas azules, luego de ganar sus dos últimos partidos, arriban a su casa en mejor estado de forma que los jaibos de Salomón Nazar, que volvieron a sumar dos caídas al hilo luego de un momento en el que habían mejorado.

Motagua vs. Victoria: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará hoy, domingo 3 de octubre, a las 16:00 horas, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO, por Deportes TVC y Canal 5.

Motagua vs. Victoria: cómo llegan los locales

Sin Diego Auzqui, Diego Vázquez procurará que sus águilas sumen de a tres para poder acortar distancias con Vida, el líder, ya que tienen 18 puntos y los cocoteros 25. En sus últimos cuatro juegos vencieron a Vida (2-1), igualaron con Lobos UPNFM (2-2) y le ganaron la serie a Universitario en la Liga Concacaf (2-2 en la ida, victoria 1-0 en la vuelta).

Motagua vs. Victoria: cómo llegan los visitantes

"Espero que no tengan temor (su oncena). No jugamos contra Real Madrid o Barcelona, es un buen equipo, no hay duda, pero hay que jugar sin temor", dijo Nazar previo al cruce. Los jaibos, en clara inferioridad por la crisis deportiva que viven, acumulan dos empates y ocho derrotas. Dos de ellas se dieron en sus últimos juegos, ante Olimpia (0-4) y Honduras Progreso (1-2).

Motagua vs. Victoria: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se enfrentaron fue en la segunda fecha del vigente Apertura, el 11 de agosto. En dicha oportunidad, Motagua venció 1-0 a Victoria con el tanto de Gonzalo Klusener.