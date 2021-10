Mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Motagua vs. Real España, que jugarán hoy en la jornada 17 del Apertura 2021 de Honduras.

Motagua vs. Real España: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el juego de hoy por la fecha 17 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

Hoy, Motagua y Real España se medirán en el clásico sampedrano, enmarcado en la fecha 17 del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras. El mismo, además de su rivalidad, tiene un picante extra por la ubicación de ambos en la tabla de posiciones. La máquina está segunda, con 32 puntos, y las águilas terceras, con 31. Quien sume de a tres podría establecerse como escolta o como líder si Vida pierde con Platense el domingo, posiciones que otorgan el pase directo a la semifinal.

Motagua vs. Real España: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El clásico se disputará hoy, sábado 30 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio Nacional. Y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports .

Motagua vs. Real España: cómo llegan los locales

"Nos terminamos llevando un empate que es bastante positivo. Me pareció justo sin que viniera a buscarlo", expresó Diego Vázquez tras el 1-1 contra Vida de la última fecha. Las águilas no pierden hace ocho jornadas. Y previamente vencieron 2-1 a Marathón y 5-1 a Real Sociedad. Si ganan, tendrían serias chances de ser líderes ya que aún tienen pendiente el clásico con Olimpia (si no se confirma un fecha, se jugará el 5 de noviembre).

Motagua vs. Real España: cómo llegan los visitantes

"Jugamos muy bien, nos estamos acercando a lo que queremos, pero hay que reconocer que fuimos un poco conformistas", se sinceró Raúl Gutiérrez luego del triunfo 4-1 ante Honduras Progreso. Los catedráticos están invictos desde la fecha 10, con dos empates y cinco triunfos. Previamente igualaron 1-1 con Victoria y le ganaron 2-1 a Lobos UPN. Deben ganar, ya que chocarán con Vida en la última fecha. Y en caso de hacerlo hoy también, se robarían la cima.

Motagua vs. Real España: último partido entre ambos

El último enfrentamento entre ambos equipos data del 11 de septiembre, en la fecha 8 del actual Apertura. Aquel día, Real España venció 2-1 a Motagua con goles de Darixon Vuelto y Ramiro Rocca. El único tanto de las águilas corrió por cuenta de Marco Tulio Vega.