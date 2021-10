La Selección de Honduras cayó la noche de hoy 2-0 ante Jamaica en el estadio Olímpico Metropolitano, resultado que deja al equipo en una condición complicada en sus aspiraciones por clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el principal señalado es el uruguayo Fabián Coito, que dejó claro que por el momento no piensa en renunciar a su cargo.

“Yo soy el principal visor del rendimiento del equipo, no es la que nosotros queríamos que pasara en el campo del juego, no estoy diciendo nada nuevo. La primera sensación es la nuestra, la primera es una autocrítica personal, la transmisión de una idea, es muy simple a la hora de una eliminatoria”, dijo Coito en conferencia de prensa.

"No me he despedido de los jugadores. Los comunicadores también deben de apoyar a la selección. No es un momento de armar un balance sobre un periodo de trabajo del largo tiempo, lógicamente si los resultados no se han dado es porque no hemos encontrado un buen funcionamiento. Es por muchos factores, no quiero exponer excusas, somos responsables", agregó.

"Es la respuesta inmediata a la primera para los hinchas sobre el resultado adverso, sobre el futuro no voy a hablar, solo del partido ante Jamaica. Me imagino la bronca que también yo la tengo, de este resultado deportivo. No hablaré de renuncia. Solo hablo del partido ante Jamaica", recalcó el charrúa ante los cuestionamientos de su continuidad con la H.

"De ninguna manera la eliminatoria está perdida para Honduras, no voy a hablar de responsabilidad ni de situaciones, en este momento impera el nerviosismo, no es momento de encontrar errores que pasaron, como entrenador soy el responsable", finalizó.