La Selección de Honduras está en una delicada situación en el Octogonal Final, la última instancia de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Con solo tres unidades, producto de tres empates y dos derrotas, se encuentra anteúltima.

Este miércoles por la noche cerrará la ventana de octubre enfrentando a Jamaica, el único combinado por debajo suyo en la estadística. De cara a un partido tan trascendental, el entrenador Fabián Coito compareció ante los medios en la habitual conferencia de prensa pre-partido.

"No voy a sorprender con nada. Vamos a estar dentro de los futbolistas que están en la convocatoria y con eso vamos a encarar el partido. (...) Es un momento importante y que puede marcar muchas cosas a futuro en este camino al Mundial", manifestó el uruguayo respecto al choque contra los caribeños. "Sí sé lo que se juega y la importancia. Estoy muy tranquilo, confiado y seguro con las personas que trabajo en las distintas áreas", añadió.

En cuanto a los rumores que giran en torno a su destitución, no profundizó demasiado: "No leo la prensa, no puedo hablar de algo de lo cual realmente no estoy informado. No dejan de ser trascendidos de prensa que trabajan al rededor de la información, acertada y desacertada. No me preocupo, sé con qué futbolistas; staff; dirigentes y compañeros trabajo. Sé las personas con las que estoy".

Finalmente, envió un mensaje a la afición catracha: "A la gente lo que le digo es que es tremendamente difícil ir a un Mundial. Honduras ha ido a tres de 21, por lo tanto estamos claros de las dificultades que hay. Es muy difícil acceder a esos eventos como para estar dividiéndonos entre nosotros. Que por qué no está este jugador, qué hizo este para estar. Eso genera nerviosismo y desconfianza en el futbolista".