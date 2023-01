Municipal quiere cortar la sequía de títulos que lo aqueja hace tres años. En los últimos dos campeonatos se quedó a las puertas, pues fue subcampeón en el primer semestre y luego cayó en semifinales. Por eso, apunta todos sus cañones al Torneo Clausura 2023 y, por caracter transitivo, a amarrar el boleto a la Copa Centroamericana de la mano del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo, quien fue ratificado en su puesto por la directiva Roja.

A continuación, a pocos días de que comience la Liga Nacional de Guatemala, en Fútbol Centroamérica lo mantendremos al tanto de cada movimiento del Club Social y Deportivo Municipal —refuerzos, salidas y rumores de traspasos— en el mercado de fichajes.

Altas

Se han sumado tres futbolistas a las filas del conjunto capitalino: el delantero mexicano-estadounidense Isaac Acuña (Santa Lucía Cotzumalguapa) y los porteros Kenderson Navarro (Deportivo Mixco) y Luis Tatuaca (Iztapa). "Yo sé que se habla mucho de que no soy el refuerzo que quiso la afición, pero me voy a preparar de la mejor manera para regalarles ese trofeo. Si no ganamos el torneo, yo mismo voy a pedir mi renuncia", le dijo Acuña a Guatefútbol.

Bajas

Son varios los elementos que se han marchado de Municipal: Reon Moore (Defence Force, Trinnidad y Tobago), Luis "Salamá" Martínez (Cobán), Moisés Hernández, Estuardo Sicán (U San Carlos), José Franco (Mixco) y Ricardo Jerez (Chattanooga Red Wolves, Estados Unidos). Sin dudas, la salida del portero es la que más revuelo causó, ya que era el guardameta titular y capitán de los Escarlatas.

Los 31 veces campeones parecen haberle puesto fin a su incursión en el mercado de pases. Vienen de golear 9-0 a Juventud Pinulteca en su último amistoso y ya encaran la recta final de su preparación para el Clausura. Debutarán el próximo domingo 15 de enero ante Guastatoya, a las 11:00 a.m., en el Estadio David Cordón Hichos.