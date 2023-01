Motivado por el deseo de seguir creciendo, Ricardo Jerez sumará una nueva experiencia como legionario a los 36 años en el Chattanooga Red Wolves de la USL. El portero platicó directamente con el entrenador, "Ziggy" Korytoski, quien le manifestó su deseo de tenerlo entre sus filas para la temporada 2023-24.

"Yo tenía el deseo de jugar en Estados Unidos porque cada vez que uno va con la Selección ve la infrestructura, ve el orden, cómo quieren hacer todo a la perfección (...) Jugar afuera te da cultura, te da madurez, les toca interactuar con otra cultura a vos, a tu familia y yo siempre le he querido dar eso a mi familia", le comentó a ESPN el ex guardameta de Municipal.

Jerez vestirá su quinta camisola como legionario tras juagar en Rentistas (Uruguay), Comunicaciones (Argentina), Alianza Petrolera y Deportivo Cali (Colombia). Sin embargo, no se olvida de la Liga Nacional y la recuerda con cierto dejo de tristeza: "Aquí nadie quiere construir, todos están sólo para destruir, para criticar. Y ese es un problema muy grande que tenemos en nuestro país. Hay que cambiar todo", le aseguró al mismo medio.

Déficit en infraestructura y organización

- "Es triste que, con la capacidad económica que tiene Guatemala en la región, no tengamos una sola cancha de primer nivel para jugar a nivel internacional como el Nacional de Costa Rica o el Estadio de Tegucigalpa, que lo están levantando para poner una cancha híbrida".

- "Ellos sí están haciendo cosas para crecer, ir a los Mundiales, y nosotros seguimos jugando a las doce del mediodía con 35 o 40 grados. En Costa Rica ya no se juega a esas horas. Miremos lo que hacen los de Centroamérica, no te digo que miremos lo que hace Estados Unidos, México o Canadá, que la realidad económica es otra cosa".

- "Yo me fui en 2012, regresé en 2021 y todo estaba igual. No ha habido un crecimiento a nivel infraestructura. Entonces, nosotros no vamos evolucionando con el fútbol. Siempre he hecho una invitación a que pongamos mucha atención en el tema de mejorar las canchas, en mejorar los horarios, que se ponga una regla y no se pueda jugar en lugares de exceso de calor antes de las 3, 4 de la tarde, poner luces".

- "Cuando el profe Luis Fernando Tena dijo que por los horarios parecían partidos de veteranos, un sector de la prensa tergiversó todo y dijo que la Liga de Guatemala era de veteranos porque sólo había jugadores viejos. Todos tenemos que poner de nuestra parte y criticar las cosas que hay que criticar porque es la manera de mejorar. Sino, vamos a seguir metidos en el mismo rollo y no vamos a poder avanzar".

El nivel del fútbol chapín

- "Tenemos una Liga cuyo nivel futbolístico no es mejor no porque los jugadores no quieran o no puedan, sino porque las condiciones son deplorables. En el fútbol de Guatemala nos acostumbramos a jugar a tres, cuatro toques porque la pelota te va picando para todos lados por la cancha. Después, cuando jugás a un ritmo internacional, a uno o dos toques, nos cuesta adaptarnos y no podemos estar a la altura".

- "Si avanza el fútbol de Guatemala ganan los jugadores, gana el periodismo, ganan los directivos, gana la afición, ganan las marcas que patrocinan. Ganamos todos. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a conseguir los mismos resultados. Siempre lo dije, esté en donde esté: necesitamos hacer cambios de fondo, cambios que nos permitan crecer para poder ponernos a la altura de los demás y poder competir en una eliminatoria mundialista".