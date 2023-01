Tal como se había dado a conocer hace unos días, el exfutbolista Mauricio Cienfuegos fue presentado hoy como nuevo asistente técnico de la Selección Mayor de El Salvador, por lo que será parte del equipo de trabajo que encabeza Hugo Pérez y en quienes se confiará el próximo proceso rumbo al Mundial del 2026.

“Primero, quiero darle gracias a Hugo. Me he estado preparando desde que me retiré para este momento que pensé que no iba a llegar. Gracias por confiar en mi persona. Para mí ha sido una sorpresa cuando me llamó Hugo Pérez, pero nos apasiona el fútbol de la misma manera”, fueron las palabras que dio Cienfuegos al ser presentado.

Acerca del nuevo rol que desempeñará comentó: “Hemos estado mucho tiempo en el fútbol y es la primera vez que nos invitan a algo serio de la Selección. No fue una decisión fácil, pero decidí tomarla porque hay muchas cosas que me interesan del fútbol salvadoreño y ante una gran oportunidad de volver a un Mundial, emociona”

Además, el entrenador Hugo Pérez también dio su punto de vista y no escondió su emoción de tener al ex 12 a su lado: “Es importante traer a alguien como Mauricio Cienfuegos a la Selección. Como salvadoreño, viviendo en Estados Unidos, es uno de los futbolistas más importantes que ha llegado al fútbol de ese país. Es un agrado y un orgullo tenerlo como asistente”.

Cienfuegos fue presentado como una camiseta con el dorsal 12, el mítico número que lo identificó en su época como futbolista. El exvolante se retiró de La Selecta en el 2003 en un partido amistoso ante México y en el que se ganó 2-1.