Tras el triunfo de El Salvador por 1-0 ante Panamá con un tanto de Enrico Dueñas, Hugo Pérez habló en conferencia de prensa y sorprendió a todos con sus dichos. Además de haber destacado el nivel demostrado por sus jugadores, el entrenador hizo referencia a una situación que lo está incomodando, pero no quiso entrar en detalles.

"Estoy triste por un lado porque hay cosas aquí que no entiendo, y si las entiendo no las comparto porque supuestamente somos un país que necesitamos algo especial, necesitamos una alegría, estar juntos y a veces no lo veo así. No voy a entrar en detalles, es tiempo de felicitar a los jugadores", declaró el director técnico de la Selecta.

Y agregó: "Hay cosas que me perturban, que no me gustan y yo siempre voy a decir la verdad, pero ahorita no es el tiempo; estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y primero Dios mañana (hoy) viajamos a Costa Rica, tenemos un compromiso serio, los ticos son una selección muy buena también".

A ciencia cierta no se sabe a qué se refiere Hugo Pérez al momento de destacar esto, pero todo indicaría que es un problema interno con la Federación. Los malos resultados habrían generado algunas críticas de los directivos contra el actual entrenador de la Selecta y esto le molestó seriamente.

Para el bien de El Salvador en estas Eliminatorias Concacaf, los inconvenientes que están sucediendo alrededor del entrenador deben calmarse. Ayer se vio un gran rendimiento, que no se veía desde la Copa Oro 2021, y se puede empezar a ilusionar con regresar a un Mundial después de casi 40 años.