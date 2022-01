Enrico Erick Dueñas Hernández es uno de los futbolistas centroamericanos con mayor proyección y a pesar de tener tan solo 20 años de edad, también es uno de los referentes de la Selección de El Salvador. Luego de un 2021 bastante positivo para el jugador nacido en Almere, Flevoland, Países Bajos, dio a conocer a través de una entrevista realizada por el departamento de prensa del Vitesse, cuáles han sido sus mejores episodios en su carrera hasta el momento.

Recordemos que durante el 2021 Enrico Dueñas se fue a préstamo por seis (6) meses al Eindhoven, en la Segunda División de los Países Bajos. Y luego de haber transcurrido ese tiempo, regresó al Vitesse, en donde está bajo contrato hasta el 2024. Este año el futbolista salvadoreño quiere demostrar todo su potencial y ganarse un lugar en el equipo. Además, teniendo el plus de competir en la Eredivisie (máxima categoría del fútbol en ese país).

Con la Selección Nacional de El Salvador, Enrico Dueñas ha sido uno de los jugadores más importantes a pesar de su corta edad. Con mucha personalidad ha tomado esa responsabilidad de conducir al equipo desde lo futbolístico y porqué no, también desde lo mental. No es sencillo cargar con esa presión, sin embargo, a Dueñas le gustan los retos. Defendiendo la camiseta de La Selecta en las Eliminatorias de Concacaf, jugó 8 encuentros y marcó 1 gol.

Los mejores momentos para Enrico Dueñas

"El debut con la la Selección de El Salvador y con el Vitesse son los mejores momentos en mi carrera hasta los momentos. Por los partido internacionales de El Salvador me perdi la segunda división, claro, ellos siguen jugando, después de eso volví con el Jet lag y necesitaba descanso pero el Vitesse me preguntó si quería volver y si Vitesse me pregunta eso yo nunca diré que no, es mi cuarta temporada y puedo jugar a nivel superior. Pensé que estaba listo para volver al Vitesse y luchar por los minutos de juego, creo que lo necesito", detalló.

Su primer gol con La Selecta

"Fue el primer gol de nuestra serie, habíamos empatado dos partidos y perdimos un juego, así que teníamos que ganar y ese fue mi segundo partido como titular y marqué mi primer gol. Fue una sensación muy especial, todo se soltó conmigo y cuando viste cómo celebré, entonces me di cuenta de que marqué en una eliminatoria mundialista y pensé que hace un año cuando yo estaba jugando en la reserva del Vitesse sin contrato me di cuenta de que había dado grandes pasos", sentenció Enrico Dueñas, quien tendrá dos grandes retos este 2022: ganarse la regularidad con el Vitesse y consolidarse como la gran figura de la Selección de El Salvador haciendo grandes partidos en lo que resta de las Eliminatorias.