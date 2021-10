La Liga Deportiva Alajuelense nuevamente cambió de técnico, hace unas semanas anunció al español Albert Rudé para que sustituyera al costarricenseLuis Marín y desde su llegada ha logrado ganarle a Santos Guápiles y este fin de semana empató sin goles ante Herediano, por lo que se mantiene en puestos de clasificación aunque aún lejos del líder.

Rudé ha sido claro en varias ocasiones que le gusta trabajar, que nadie tiene asegurado su puesto en la alineación y que cada uno tendrá que trabajar fuerte para ganarse un lugar, esto luego de la pregunta que se le hizo acerca de los seleccionados, en especial de los veteranos Bryan Ruiz y Celso Borgues, este último uno de los fichajes recientes.

“No hay un once fijo, ni hay nadie que tenga asegurado estar en el once cada semana. Ellos se lo ganan en los entrenamientos, yo no los pongo, se ponen ellos con su trabajo y después está el plan de juego, qué necesitamos para enfrentar a ese rival. Entonces esos son los criterios que utilizamos para decidir el once, para decidir quién acompaña a ese once que es muy importante”, dijo Rudé.

Acerca de la situación del equipo comentó: “Tenemos cuatro puntos en dos partidos, íbamos por los seis. Todo el plan del partido y todos los cambios que se introdujeron eran para ganar, sabíamos que era complicado, lo hablamos, que tendríamos algunas ocasiones y que había que materializarlas. No se dio así y tenemos que seguir trabajar. Lo más importante es que estemos conscientes de lo que tenemos que mejorar. Estamos conscientes y ellos con la predisposición de trabajar. Nos esperan buenas cosas”.

“Son seis puntos con respecto al líder, ahí están y nosotros trabajaremos para ir recortando, para ser constantes y nos enfocamos en nosotros y sabemos que si nosotros estamos bien y si ellos se pueden dejar puntos ahí estaremos para acercarnos a la punta. Nosotros evidentemente queremos estar arriba”, finalizó.