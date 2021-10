La Liga Deportiva Alajuelense ha renovado su banquillo. Una semana atrás, el club anunció de manera oficial que el español Albert Rudé asumirá como su nuevo director técnico, luego de la destitución de Luis Marín. En los últimos días tomó lugar su presentación oficial donde, entre otras declaraciones, pidió que se lo juzgue por cómo juega su equipo y los resultados; además de mencionar que tiene en mente una dinámica "híper ofensiva" para sus flamantes elementos.

Agustín Lleida, gerente deportivo de la institución, también brindó algunas declaraciones en la conferencia de prensa posterior al acto donde se rubricó la firma del nuevo DT. "Si viene Albert es porque pensamos que nos puede dar la identidad que queremos ver", manifestó primeramente.

Las preguntas acerca de la partida de Luis Marín no se hicieron esperar. "Lo que buscábamos en el momento que decidimos por Luis era traer a un técnico que nos ayudara en las eliminatorias finales. Pensábamos que por su manejo de rondas finales (con San Carlos y Herediano) iba a poder ayudarnos. Sin embargo, al día de hoy es conocido por todos que no fue una buena decisión", apuntó el europeo.

Tras mencionar que "el equipo no consiguió levantar" en ese momento, descartó que Marín haya tenido algún roce con los futbolistas del plantel manudo: "No ha habido ningún problema de los jugadores con Luis, pero los resultados no se han dado y la forma de jugar no era la esperada".

Finalmente, mencionó cerca del ocaso de las entrevistas: "Tienes que tener la autocrítica de saber por qué estamos aquí. Cuando somos campeones, todos tenemos nuestro granito de arena; cuando estamos como estamos, todos hemos puesto nuestro granito de arena".