El costarricense no estaría en los planes del técnico Aguirre y su salida es inminente.

La llegada del atacante costarricense Joel Campbell al Rayados de Monterrey fue apenas un chispazo en la oscuridad que se desvaneció tan rápido como llegó. Medios de comunicación mexicanos dieron a conocer esta semana que la relación entre Campbell y los campeones de Concacaf llegó a su final.

Presuntamente el tico no llenó las expectativas del estratega Javier Aguirre e incluso ya le estarían buscando un nuevo equipo al costarricense. Campbell aún tiene un acuerdo contractual vigente por 6 meses más con los regiomontanos, sin embargo, esto no impide que puedan ubicarlo en otro club.

¿Próximo destino?

Según medios de prensa internacionales, el León de México (club al cual pertenece la ficha del delantero) se encuentra en estos momentos negociando la llegada de Joel a otros equipos. Entre ellos se barajan varias opciones tanto en el territorio mexicano como fuer de él.

Campbell logró levantar el trofeo de la Liga MX con el club esmeralda, entonces dirigidos por Ignacio Ambriz, con quien el tico tuvo muy buena relación. Esta confianza hace pensar que una de las opciones sería el Toluca de México, donde Ambriz es el actual técnico.

La MLS es otra de las opciones que suena con más fuerza para el dos veces mundialista, una liga que si bien es cierto no tiene el mejor brillo, representa una gran oportunidad en lo económico y es la que más se acerca a la Liga MX en cuanto a calidad.

¿Y Europa?

Para el ariete, el viejo continente no le es ajeno, el 12 de "la Sele" tuvo un gran paso al otro lado del charco, inicialmente con el Arsenal de Ingalterra, quien lo fichó en 2011; posteriormente se convirtió en un trotamundos vistiendo las camisetas del FC Lorient de Francia, Olympiakos de Grecia, Betis de España, Villarreal, Sporting de Lisboa y Frosinone de Italia.

No obstante, pensar que Campbell volverá al fútbol europeo es algo más que una utopía, primeramente porque no existen ofertas de ninguna especie provenientes de ese continente y segundo, porque el nivel actual no le alcanza para ocupar un puesto en las mejores ligas.

Campbell quien aún es ficha del León, arribó al club norteño cedido a préstamo para cumplir con un año de contrato, pero su bajo rendimiento acabó por cobrar factura. Los números tampoco son algo que respaldaran al tico en su paso por Rayados; el nacional jugó apenas 13 partidos con la casaca blanquiazul, 5 de ellos como titular para un total de 570 minutos.

Pero su juego no pesó y los registros indican que no anotó ni un solo gol y tampoco sumó asistencias, elementos vitales para la constancia de un atacante. Ahora solo resta conocer cuál será el próximo escalón en la carrera deportiva de Joel y confiar en que recuperará su mejor nivel.