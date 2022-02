Iñaki Alonso no ocultó su molestia por el nuevo tropiezo de Saprissa

Iñaki Alonso no escondió su molestia luego que Saprissa empatara sin goles ante Municipal Pérez Zeledón, resultado que le permitió salir del último lugar de la tabla, aunque esto no fue suficiente para alejarse de los coleros, además el español comentó que para el duelo ante Pumas por la Concachampions se irá a proponer para buscar la clasificación.

“Me voy cabreado, porque hemos venido a ganar. Todo el plan de partido se llevó a la perfección, vimos a jugadores que han dado un pasito adelante, han crecido y veo evolución. Sin embargo, no nos ha valido para ganar por falta de esa determinación que hay que tener en el área. Hay que ser mucho más asesinos en el área, pero tenemos un margen de mejora”, dijo Alonzo

“No me gusta como estamos en la tabla. Creo que algunos puntos más podríamos tener, pero así es como estamos. Como no nos gusta esto, debemos seguir apretando y mejorando, que es lo que está haciendo el equipo. Cada día damos un pasito más y es lo que buscamos e intentamos”, agregó el europeo sobre estar en la parte baja de la clasificación.

Acerca de su partido por la Concachampions analizó: “No queremos ir de viaje a México. Necesitamos de nuestra mejor versión para pasar la eliminatoria, porque sabemos que el rival nos va a apretar muchísimo y se nos va a tirar encima, pero teniendo claro el plan de partido y sabiendo cómo podemos hacer daño, es posible. El adversario tiene muchísima pegada y ante el error va a castigar, sin embargo, hay que tener confianza, crecerse y creer”.

”En la ida demostramos que creíamos, jugamos de tú a tú ante Pumas y ahora vamos a tratar de meterlos en problemas. Debemos dejar todo por la morada. Lo de México es futuro, pero las claves todos las conocen bien. Debemos dar nuestra mejor versión, jugar al 120% y sabiendo que vamos a tener que sufrir”, finalizó.