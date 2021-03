El motivo de la ausencia de Romell Quioto con la Bicolor

Se conoció la lista de convocados para los amistosos de Honduras y tanto Romell Quioto como Bryan Róchez no podrán estar.

A pocos días de la gira en Europa que realizará Honduras, Fabián Coito presentó la lista de convocados para los partidos contra Bielorrusia y Grecia. De la citatoría llamó la atención la ausencia de tres delanteros que vienen teniendo una gran temporada en sus respectivos equipos. Ellos son Anthony Lozano, Romell Quioto y Bryan Róchez.

Del Choco se sabe que no estará presente porque sufrió una lesión con el Cádiz de España y deberá quedarse allí a recuperarse. De los otros no se conocía hasta hoy el motivo por el que no integran la nómina para jugar dos importantes encuentros. El propio entrenador fue el que terminó confirmando que el problema recae en los respectivos clubes.

Tanto el Montreal Impact de Quioto como el Nacional de Róchez decidieron no prestar a sus jugadores y se quedaron entrenando con sus compañeros. Ambos se ampararon en la reglamentación nueva que dio FIFA que les permite a los equipos no prestar a jugadores debido a la pandemia.

Romell y Coito habían tenido una reunión para confirmar el regreso del delantero de la MLS a la selección y había una gran expectativa para volver a verlo con la Bicolor. Lamentablemente, el conjunto canadiense se negó a darlo y queda postergada la vuelta del legionario que tuvo una gran temporada anterior.

Del lado de Róchez, sorprendió con su nivel en un humilde equipo de Portugal y el estratega uruguayo quería verlo de la mejor manera con la selección. Hay que recordar que el atacante catracho le marcó al Porto y Benfica en este torneo con un club está peleando el descenso a la segunda categoría del fútbol luso. Esta convocatoria era una gran oportunidad para él.