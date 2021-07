Marvin Ceballos envió un mensaje luego de fallar dos penales ante Guadalupe en fase previa de Copa Oro

Marvin Ceballos envió un mensaje a la afición de Guatemala luego de quedar eliminados de la Copa Oro.

La Selección de Guatemala volvió a sumar otro fracaso en este 2021, después de quedar afuera de las Eliminatorias de Qatar 2022, esta semana perdieron en la tanda de penales ante Guadalupe y también se despidieron de la Copa Oro. Resultados que los chapines comienzan a señalar quiénes son los responsables de esta actualidad en el fútbol guatemalteco. El futbolista Marvin Ceballos no tuvo fortuna de cara a la portería en los penaltis ante Guadalupe fallando en dos oportunidades y por ende, quiso enviar un mensaje a la afición.

Amarini Villatoro también quiso expresarse debido a las dudas sobre su continuidad al mando de la Selección de Guatemala. "No depende de mí. Creo que en mí queda que di lo mejor que pude con selección, traté de hacer las cosas lo más profesional posible y no nos alcanzó. Uno aprende muchas experiencias en la selección, mucha madurez a mi corta edad. Día a día fuimos aprendiendo y mejorando muchas situaciones, pero no nos alcanzó", fue lo que respondió el estratega Villatoro.

¡Mensaje de Marvin Ceballos a la afición!

Después de tener que pasar por el mal rato de no solamente quedar eliminados, sino también de haber sido el responsable de fallar sus dos ejecuciones, Marvin Ceballos le envió un mensaje a los guatemaltecos. "Sé que se ilusionaron mucho de nuevo con esta selección, pero no pudimos dar ese paso que ansiábamos, cada uno trabajará de la mejor manera para seguir luchando por esos sueños. Asumo la responsabilidad de haber fallado los penales, eso es algo que nunca nadie quiere hacer, pero me tocó a mí y así es el fútbol", comentó Marvin Ceballos para Marca Sports GT.

Actualmente Marvin Ceballos juega como Delantero y su actual club es el Leones Negros UDG de la Liga de Expansión MX, sabe que son episodios que les toca vivir a los futbolistas. "Siempre agradecido con los aficionados de esta Selección, sé que dimos lo mejor de nosotros pero al final no se pudo alcanzar el objetivo", finalizó Marvin Ceballos para Marca Sports GT.

La Selección de Guatemala bajo las órdenes de Amarini Villatoro ha tenido un rendimiento muy irregular cuando se toma en cuenta el juego y los resultados al mando de la Azu y Blanco. El estratega de 36 años de edad llegó a la Selección en marzo de 2019. En total ha registrado 10 partidos, ocho victorias, un empate, ninguna derrota, 44 goles a favor y un gol en contra.