Se definió si habrá o no VAR en las Eliminatorias Concacaf

Después de los escándolos sucedidos en las últimas Eliminatorias Concacaf, se determinó si habrá o no VAR.

Hace un par de años que el VAR a ingresado al fútbol de Concacaf y parecía que llegaba para quedarse de forma definitiva. Está presente en la Copa Oro, Nations League, en la Concachampions a partir de los cuartos de final y en torneos como la MLS y la LIga Mx. Pese a eso, todavía no había desembarcado en las Eliminatorias Concacaf.

Luego de la escandalosa definición de los clasificados para Rusia 2018 en la que Panamá marcó un gol fantasma contra Costa Rica que le permitió ir directamente al Mundial y relegar a Honduras al repechaje, muchos pidieron que se utilice. La Confederación analizó esa posibilidad y llegó a una resolución.

Según adelantó Diario Diez, no habrá VAR en las Eliminatorias Concacaf. No se usará en ninguna instancia, se creía que podría aparecer en las últimas dos fechas del octogoal, pero estará descartada esta posibilidad. Hubo Federaciones que pidieron que este, aunque sus reclamos no fueron escuchados.

Más allá de que se esperaba que este nuevo método sirva para terminar con los errores arbitrales, los mismos continúan y las arbitrariedades en los cobros siguen siendo un problema. Las polémicas también tuvieron lugar en la pasada Copa Oro que conquistó Estados Unidos.

Será cuestión de ver si estas Eliminatorias para clasificar a Qatar 2022 se destacarán más por el juego que por las polémicas. Los equipos centroamericanos la tendrán difícil de visitante contra potencias que suelen ser favorecidas por los árbitros. Esperemos que se termine con esto en esta edición.