El gol del Choco Lozano produce una crisis en el vestuario del Real Madrid

La victoria del Cádiz con el tanto Anthony Lozano provocó problemas en el Real Madrid.

Ayer fue un día histórico para el Cádiz, Anthony Lozano marcó el único tanto del encuentro para darle la victoria a los suyos frente al último campeón de La Liga. Primer triunfo para el equipo del Choco de visitante contra ese rival y primera victoria de un equipo recién ascendido contra el vigente vencedor de la temporada pasada, que a su vez es el líder del torneo.

Los jugadores del Real Madrid se mostraron muy enojados entre ellos con la derrota. Desde que arrancó esta temporada, el nivel de los Merengues estuvo muy lejos de lo esperado por la cantidad de estrellas que tiene la plantilla. Los aficionados estallaron en las redes sociales contra los futbolistas.

Según informaron medios españoles, el gol de Anthony Lozano provocó un profunda crisis en el vestuario de los locales. Zinedine Zidane llamó a una reunión de urgencia para hablar con todos sus jugadores y plantear los serios problemas que están teniendo con respecto al rendimiento mostrado dentro del campo de juego.

Anthony Lozano fue el verdugo del Real Madrid en la victoria del Cádiz. (Getty)

Desde Marca contaron: "La actitud del equipo y de algunos jugadores en especial no ha gustado lo más mínimo en la cúpula merengue. Los duelos ante el Shakhtar y el Barcelona son trascendentales. Dos enfrentamientos que van a marcar el ambiente de las próximas semanas en Concha Espina y desde el club buscan una tranquilidad que la plantilla y Zidane no están transmitiendo".

El entrenador francés habló tras el partido y fue sincero: "No entramos bien, fue complicado desde el inicio. En la segunda parte mejoramos algo, pero si en la primera nos meten dos o tres goles, no hay nada que decir. Hoy no hay excusas ni hay nada, no es un buen día para nosotros. Nos han faltado muchas cosas. Físicamente nos ha costado. Ellos han demostrado más ritmo y más ganas".