Ronald González estuvo observando jugadores ticos en Guatemala

Ronald González se dirigió a Guatemala para presenciar partidos de sus viejos amigos.

El entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, Ronald González, realizó esta semana un viaje inesperado a Guatemala, donde aprovechó para observar algunos partidos de los equipos donde militan algunos de sus compatriotas, así como de sus amistades que mantiene en aquel país tras su paso por Comunicaciones.

González comenzó su tour de encuentros el pasado domingo, cuando asistió al estadio Pensativo para observar el encuentro de Antigua GFC contra Guastatoya. En ambos hay elementos costarricenses, con los aguacateros militan José Mena y Josué Martínez, mientras para el Campeón chapín está Adrián De Lemos y Aaron Navarro.

El mismo día, el estratega se dirigió al estadio Doroteo Guamuch Flores, en este presenciar el compromiso de su exequipo Comunicaciones contra Deportivo Achuapa. En los cremas hay una legión tica que es encabezada por: Michael Umaña, Rafael Andrés Lezcano, Manfred Russell y Alexander Robinson.

Por último, el pasado miércoles, González no observó partidos en un escenario deportivo, pero en el hotel donde se hospedó recibió la visita del entrenador nicaragüense Mario Acevedo y el exfutbolista Dwight Pezzarossi, ambos ahora son parte de Santa Lucía Cotzumalguapa, pero hace unos años coincidieron en los cremas, el pinolero como su asistente y el Tanque como su dirigido.

Ronald González no quiso dar detalles sobre su visita al país chapín, pero todo parece indicar que fue de manera vacacional y no para buscar jugadores, tomando en cuenta que los costarricenses que están en clubes chapines no cumplen con la línea que se busca para la tricolor.