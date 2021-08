Jamaica no contará con sus máximas figuras ante México en las Eliminatorias Concacaf

La Selección de Jamaica deberá comenzar el Octogonal final de las Eliminatorias sin sus principales figuras.

Comienza el Octogonal final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022 para la Selección de Jamaica con una mala noticia: no contará con sus máximas figuras ante la Selección de México debido a que la Federación Inglesa ha apoyado a sus ligas a no prestar a sus jugadores en esta fecha FIFA poniendo como punto importante que se viajará a países marcados en rojo en cuestión del COVID-19. Y entre ellos, se encuentran nueve futbolistas jamaiquinos que no estarán para este compromiso.

Recordemos que para este encuentro la Selección de México que juega de local no podrá contar con su público debido a que fue castigada por la FIFA por los gritos discriminatorios que se han escuchado recientemente por parte de la afición azteca. Sin embargo, esto al final no será demasiado positivo para Jamaica con la gran cantidad de ausentes que tendrá para este inicio de Eliminatorias en Concacaf.

Nueve bajas para Jamaica

La Federación de Fútbol de Jamaica dio a conocer que los siguientes elementos no estarán disponibles ante la Selección de México: Liam Moore, Ethan Pinnock, Ravel Morrison, Wesley Harding, Kevin Stewart, Bobby Reid, Leon Bailey, Jamal Lowe Kemar Roofe y Michail Antonio. Podrán estar a disposición ante el próximo encuentro ante la Selección de Panamá.

El combinado de Jamaica se enfrentará al conjunto tricolor este próximo 2 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca a puerta cerrada. Luego a la Selección de Panamá el 5 de septiembre en el Independence Park de Kingston, y para finalizar este triple fecha a la Selección de Costa Rica el día 8 en el Estadio Nacional de Costa Rica.