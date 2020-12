De los Cobos se defiende: "Esta no es la realidad de nuestra selección"

Tras el 6-0 de Estados Unidos contra El Salvador, Carlos de los Cobos salió a intentar justificar la derrota.

La caída por goleada contra Estados Unidos pegó fuerte en la selección de El Salvador. Carlos de los Cobos no esperaba que haya tanta diferencia entre un combinado con mayoría de titulares y otro con muchos juveniles que jugaron el miércoles pasado su primer encuentro con la camiseta del país norteamericano.

Intentando defenderse de la derrota, el estratega mexicano habló con la prensa y contó los motivos de la derrota: "El partido fue complicado. Fuimos superados absolutamente por el rival, pero hay que decir también que nosotros no tuvimos una preparación adecuada para este partido. Es lógico lo que ha sucedido pero también debemos reconocer que las cosas el rival las hizo bien".

Carlos de los Cobos resaltó que lo que se vio en el campo de juego no es el nivel de la Selecta: "Es una experiencia importante pero esta no es la realidad de nuestra selección. Lo demostramos ante selecciones como Perú o Japón donde demostramos un buen nivel y no tengo nada que reprocharle a los muchachos pero nos superó una selección con mucha calidad".

También se refirió a como vivió el la caída por 6 a 0: "Es la primera vez que como técnico recibo seis goles pero como antes de irme del país lo digo y lo reitero, el marcador para mi no era lo importante sino evaluar a los jugadores aunque duele perder de la forma en que se perdió. Los muchachos hicieron hasta donde pudieron".

Para finalizar, comparó la derrota de El Salvador con lo que le sucedió a Messi y compañía ante el Bayern Munich en la Champions: "Es incómodo por la forma en que perdimos pero yo sabía que estábamos expuestos. No podemos hacer un drama por algo que pasa en el fútbol y le pasa a cualquiera. Le pasó al Barcelona y muchos dirán que nada tiene que ver eso con nosotros, pero son cosas que pasan en el fútbol".