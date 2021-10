Carlos De Los Cobos fue el último entrenador de la Selección de El Salvador previo a la llegada de Hugo Pérez, el mexicano estuvo como invitado en un programa del canal TUDN de su país, en el que analizó el duelo de los centroamericanos contra México, en el que dejó varias razones por las cuales no se ha ido a una Copa del Mundo.

"Sí El Salvador ya tiene tantos años de no ir a un Mundial quiere decir que no hay calidad, no hay nivel y no hay evolución. No se busca mejorar la infraestructura para que los jugadores tengan posibilidades de desarrollar mejor sus cualidades", fueron las palabras del estratega mexicano sobre el nivel futbolístico.

"Deja mucho que desear una cancha de regular a mala. En la calidad del césped, de arriba la ves bien, la ves verde, pero cuando entras y pisas la base del césped, no hay uniformidad en el pasto y eso, lógicamente, sí lo conoce el equipo local, más no los rivales", dieron De Los Cobos acerca de las condiciones del estadio Cuscatlán.

"Hay otro factor importante y es que a veces no lo tomamos en cuenta, pero los entrenadores siempre estamos pensando en la cancha. Los jugadores mexicanos están acostumbrados a entrenar y a jugar en verdades alfombras", finalizó diciendo acerca de las diferencias del balompié azteca con respecto al salvadoreño y centroamericano.

De Los Cobos fue técnico de los salvadoreños hasta inicios de este año, pero luego fue separado de su cargo tras no conseguir los resultados esperados al inicio de la Eliminatoria Mundialista, luego llegó Hugo Pérez y mejoró el rumbo del equipo.