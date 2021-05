Alberth Elis habló sobre su futuro equipo

El delantero del Boavista de Portugal, Alberth Elis, habló sobre las posibilidades de firmar por un mejor club en Europa.

Alberth Elis vive el mejor momento de su carrera deportiva, después de firmar una gran campaña en su primer experiencia europea con el Boavista de Portugal. Gracias a sus 8 goles y 6 asistencias en la temporada, el hondureño ha despertado interés en equipos como Celtic, Brighton, Porto, Lille, y otros más del viejo continente.

Mientras se prepara para las semifinales de la Liga de Naciones contra Estados Unidos, la "Panterita" habló para Diario Diez de Honduras sobre su gran momento. "Es algo lindo que en mi primera temporada en Europa haya interés de muchos clubes importantes, para mí es algo lindo y que da la pauta que lo estoy haciendo bien. Que esto pase es algo que me llena de orgullo", empezó diciendo.

Seguido a ello, el ex atacante de Rayados de Monterrey tampoco ocultó su principal ambición: La Premier: "Sin duda, siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo que mi liga favorita es la inglesa, sabemos que no es fácil llegar por varias razones, pero siempre he soñado con estar ahí y para eso trabajo. Hay que seguir trabajando, seguir mejorando y si llega la oportunidad estar listo y aprovecharla", agregó.



Finalmente, aceptó que ha habido interés de distintos clubes, pero que se encuentra tranquilo pensando en la Selección Nacional de Honduras: "Por ahora sí ha habido interés de varios equipos, pero estoy tranquilo, estoy con la selección y tengo que enfocarme en los partidos que vienen, que no van a ser nada fácile. Si en su momento llega una oportunidad, habrá que estudiarla y tomar la mejor decisión, sino pues tengo contrato con Boavista, me han tratado muy bien y no tendría problemas si me toca quedarme", concluyó.