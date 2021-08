Mauricio Wright se queja del calendario

Mauricio Wright habló sobre el desgaste que están teniendo los jugadores en el torneo.

El Torneo Apertura 2021 de la Liga Promerica de Costa Rica disputó este martes y miércoles su quinta jornada, algo que no le gustó a Mauricio Wright, técnico de Saprissa, porque según su punto de vista la seguidilla de partidos está afectando a sus jugadores y no solo a los suyos, sino a los de todos los clubes.

Wright habló en conferencia de prensa luego de la derrota de 1-0 versus Cartaginés, además de dar el análisis del encuentro y de también no estar de acuerdo con su expulsión, aprovechó a indicar que el calendario tan apretado evita que los juegos sean regulares y se tenga una intensidad adecuada debido a la fatiga en los futbolistas.

“Debemos valorar para todos los clubes los tiempos de juego, a veces cumplen solo 48 horas entre un juego y otro, muchos equipos están jugando así. A nosotros nos tocó y a los otros también le está pasando. No sé que tanta es la urgencia de jugar tan seguido y desde que empezamos, hasta ahora vamos a tomar una semana larga que nos viene bien a todos”, dijo Wright.

“No es un tema de edad, es de esfuerzo físico, es importante para un experimentado como para un joven recuperarse. No sé qué tanta es la urgencia del calendario como se han venido dando estos partidos. No solo es Saprissa, es algo general y hay que ver cómo y porque es la prisa de jugar de esta manera”, finalizó.

El Monstruo Morado disputó cuatro partidos en 10 días, contra Herediano, Guadalupe, Municipal Grecia y Cartaginés, su siguiente encuentro será hasta el 24 de agosto cuando reciba a Jicaral, siendo el descanso más largo que ha tenido en este mes.