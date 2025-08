De un ex Saprissa a otro: Erick Lonnis opinó sobre la expulsión de Keylor Navas y dijo lo que pocos en Costa Rica se animan

Erick Lonnis, referente histórico del arco costarricense y emblema del Deportivo Saprissa, rompió el silencio para hablar de la polémica expulsión de Keylor Navas en la Leagues Cup. Con su habitual frontalidad, el exguardameta analizó la jugada desde la experiencia y se animó a decir lo que muchos en Costa Rica prefieren evitar

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre la expulsión de Keylor Navas?

Erick Lonnis, exarquero de la Selección de Costa Rica, analizó con claridad la expulsión de Keylor Navas con los Pumas en la Leagues Cup y la calificó como una jugada típica en la que el portero llega apenas tarde.

Según su visión, la velocidad de la acción entre delantero y arquero hizo que la falta se viera muy aparatosa, aunque admitió que sí era sancionable Aun así, consideró que Keylor tal vez no debió salir tan lejos de su zona para disputar esa pelota.

Lonnis recordó su propia expulsión para entender lo de Keylor Navas

“Es una expulsión típica de cuando uno llega tarde a la jugada, por medio segundo. Como hay tanta velocidad entre el delantero y el portero, en este caso Keylor, se ve muy aparatosa“, comentó Erick Lonnis.

Lonnis incluso recordó una experiencia personal similar en un partido ante Pérez Zeledón, donde fue expulsado por una jugada parecida: salió fuera de la media luna, se barrió, la pelota le pegó en la mano y vio la roja directa.

“Lo digo porque a mí me pasó también, una expulsión contra Pérez Zeledón. Empezando el partido se había escapado uno de los delanteros y yo salí más allá de la media luna y donde me barrí, la bola me pegó en la mano y roja, no hay nada que decir“, sentenció Erick Lonnis.

Con su testimonio, Lonnis no solo aportó una mirada técnica, sino también humana, recordando que incluso los grandes arqueros están expuestos al error. Su mensaje deja una lección: en el fútbol, como en la vida, cada decisión cuenta, pero lo importante es tener la valentía de asumirlas y seguir adelante.

