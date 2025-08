El tercer partido de Keylor Navas con Pumas dejó mucha tela para cortar. Aunque el equipo mexicano se quedó con la victoria ante Atlanta United en la Leagues Cup, el arquero costarricense fue foco de críticas por parte de la prensa y la afición local, principalmente por la jugada que terminó en su expulsión sobre el final del encuentro.

Sin embargo, cuando todo parecía apuntar hacia una condena generalizada, se levantó la voz de Efraín Juárez en su defensa. A contramano de la opinión dominante en México, esa respuesta sorprendió a muchos y generó alivio entre los ticos.

¿Cuál fue la respuesta de Efraín Juárez por el error de Keylor Navas con Pumas en la Leagues Cup?

Efraín Juárez salió con fuerza a respaldar a Keylor Navas tras su expulsión en la Leagues Cup, destacando no solo su trayectoria, sino también el valor de tenerlo en el plantel. “Estamos hablando del mejor portero en la historia del continente”, dijo sin titubeos, dejando en claro el respeto y admiración que siente por el costarricense.

“Keylor una decisión y me parece la correcta porque si no a lo mejor era gol, pero el resultado se nos da. Nos da tristeza por no tener al portero titular en el siguiente partido. Tenemos a Parra, Paul y se está recuperando Pablito. Para toda esa gente que mataba a mi chamaquito de 17 años, a todos les pasa, hasta al más grande“, aseveró el DT de Pumas.

Efraín Juárez – DT de Pumas

Subrayó también que el equipo está sólido, que logró reponerse a esas situaciones y que tener a Navas bajo su dirección es un lujo. Más allá de la baja que representa su ausencia para el próximo partido, el mensaje fue claro: hay confianza plena en el proceso y en la jerarquía del tico.

Una frase que sacude a México y Pumas: por encima de Campos y Ochoa

Las declaraciones de Efraín Juárez llamaron la atención en México al ubicar a Keylor Navas como “el mejor portero en la historia del continente”, por encima de figuras como Guillermo Ochoa y Jorge Campos, este último ídolo absoluto de Pumas y dos veces campeón —ganó un título de Primera División en 1990/91 y la Copa de Campeones de la Concacaf 1989—.

Keylor Navas – Pumas

El elogio no pasó desapercibido, ya que pone al arquero tico en lo más alto del debate histórico, incluso por encima de referentes locales. Una frase fuerte que resalta el impacto inmediato de Navas en el club mexicano.

